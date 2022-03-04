Как получить пенсию и соцвыплаты во время войны

19:32 04 Март Киев, Украина

"Укрпочта", Пенсионный фонд Украины и Министерство социальной политики предоставят возможность получить соответствующие деньги. Для этого нужно ознакомиться с правилами выплат.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Если граждане получали пенсии и субсидии через "Укрпочту" и находятся на своем постоянном месте проживания, их просят ожидать свою пенсию, социальную выплату или субсидию дома. Или ее можно забрать в отделении согласно обычному графику выплат от “Укрпочты”.

Сообщается, что даты выплат могут быть перенесены в зависимости от состояния боевых действий, но Минсоцполитики подчеркивает, что они будут обязательно.

Проверить работу отделений "Укрпочты" в вашем регионе можно по этой ссылке.

Если же гражданин/ка уехал с места фактического проживания, он или она могут получить свои выплаты следующим образом:

1) Позвоните по телефону:
  • в контакт-центр "Укрпочты" по телефону 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 - раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" (все звонки бесплатны);
  • или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов, размещенным по ссылке или передайте информацию через электронный кабинет.
2)  Просят сообщить о необходимости получения пенсии, денежной помощи по другому адресу, передав следующую информацию:
  • фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;
  • адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022;
  • паспортные данные (серия и номер паспорта);
  • номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;
  • способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу);
  • новый адрес доставки: индекс отделения "Укрпочты" или адрес временного проживания.
Если человек пока не определился с местом получения выплаты и желает его получить на любом автоматизированном отделении Укрпочты, к которому будет доступ, граждан просят сообщить об этом оператору.

Если гражданин получает пенсии и субсидии через банковские учреждения, и не имеет сейчас возможности снять с карты наличные, можно воспользоваться следующими сервисами "Укрпочты":