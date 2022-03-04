Как получить пенсию и соцвыплаты во время войны

"Укрпочта", Пенсионный фонд Украины и Министерство социальной политики предоставят возможность получить соответствующие деньги. Для этого нужно ознакомиться с правилами выплат.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Если граждане получали пенсии и субсидии через "Укрпочту" и находятся на своем постоянном месте проживания, их просят ожидать свою пенсию, социальную выплату или субсидию дома. Или ее можно забрать в отделении согласно обычному графику выплат от “Укрпочты”.
Сообщается, что даты выплат могут быть перенесены в зависимости от состояния боевых действий, но Минсоцполитики подчеркивает, что они будут обязательно.
Проверить работу отделений "Укрпочты" в вашем регионе можно по этой ссылке.
Если же гражданин/ка уехал с места фактического проживания, он или она могут получить свои выплаты следующим образом:
1) Позвоните по телефону:
- в контакт-центр "Укрпочты" по телефону 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 - раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" (все звонки бесплатны);
- или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов, размещенным по ссылке или передайте информацию через электронный кабинет.
2) Просят сообщить о необходимости получения пенсии, денежной помощи по другому адресу, передав следующую информацию:
- фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;
- адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022;
- паспортные данные (серия и номер паспорта);
- номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;
- способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу);
- новый адрес доставки: индекс отделения "Укрпочты" или адрес временного проживания.
Если человек пока не определился с местом получения выплаты и желает его получить на любом автоматизированном отделении Укрпочты, к которому будет доступ, граждан просят сообщить об этом оператору.
Если гражданин получает пенсии и субсидии через банковские учреждения, и не имеет сейчас возможности снять с карты наличные, можно воспользоваться следующими сервисами "Укрпочты":
Если гражданин получает пенсии и субсидии через банковские учреждения, и не имеет сейчас возможности снять с карты наличные, можно воспользоваться следующими сервисами "Укрпочты":
- перечисление средств с карты для получения наличных денег в отделении "Укрпочты" или с доставкой по адресу проживания с помощью услуги "С карты на дом";
- снятие средств через POS-терминалы в отделениях "Укрпочты".
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