Как получить пенсию и соцвыплаты во время войны

19:32 04 Март Киев, Украина

Укрпочта", Пенсионный фонд Украины и Министерство социальной политики предоставят возможность получить соответствующие деньги. Для этого нужно ознакомиться с правилами выплат.



Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.



Если граждане получали пенсии и субсидии через "Укрпочту" и находятся на своем постоянном месте проживания, их просят ожидать свою пенсию, социальную выплату или субсидию дома. Или ее можно забрать в отделении согласно обычному графику выплат от “Укрпочты”.



Сообщается, что даты выплат могут быть перенесены в зависимости от состояния боевых действий, но Минсоцполитики подчеркивает, что они будут обязательно.



Проверить работу отделений "Укрпочты" в вашем регионе можно по этой



Если же гражданин/ка уехал с места фактического проживания, он или она могут получить свои выплаты следующим образом:



1) Позвоните по телефону: Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.Если граждане получали пенсии и субсидии через "Укрпочту" и находятся на своем постоянном месте проживания, их просят ожидать свою пенсию, социальную выплату или субсидию дома. Или ее можно забрать в отделении согласно обычному графику выплат от “Укрпочты”.Сообщается, что даты выплат могут быть перенесены в зависимости от состояния боевых действий, но Минсоцполитики подчеркивает, что они будут обязательно.Проверить работу отделений "Укрпочты" в вашем регионе можно по этой ссылке Если же гражданин/ка уехал с места фактического проживания, он или она могут получить свои выплаты следующим образом:1) Позвоните по телефону:

в контакт-центр "Укрпочты" по телефону 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 - раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" (все звонки бесплатны);

или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов, размещенным по ссылке или передайте информацию через электронный кабинет.

2) Просят сообщить о необходимости получения пенсии, денежной помощи по другому адресу, передав следующую информацию:

фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;

адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022;

паспортные данные (серия и номер паспорта);

номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;

способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу);

новый адрес доставки: индекс отделения "Укрпочты" или адрес временного проживания.

Если человек пока не определился с местом получения выплаты и желает его получить на любом автоматизированном отделении Укрпочты, к которому будет доступ, граждан просят сообщить об этом оператору.



Если гражданин получает пенсии и субсидии через банковские учреждения, и не имеет сейчас возможности снять с карты наличные, можно воспользоваться следующими сервисами "Укрпочты":