Как получить компенсацию для ФЛП - инструкция

С 14 декабря начались выплаты для физических лиц предпринимателей и наемных сотрудников из-за карантина, которые могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи в приложении «Действие». Однако часть украинцев не сможет претендовать на помощь от государства.

Как сообщил в своем телеграмм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, подать заявление на пособие можно и онлайн на портале diia.gov.ua до 31 декабря. Также Министерство цифровой трансформации Украины предупредило, что сервис может работать с перебоями из-за большого количества желающих подать заявление на получение выплат.

Как получить услугу на портале?

Вам понадобится электронный подпись для авторизации на портале. Зарегистрируйтесь или войдите, если уже зарегистрированы, в кабинет гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "Услуги" выберите Одноразовая материальная помощь ФОТ и наемным работникам.

"Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи. Подтвердите свое текущее место работы.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь. Проверьте и отправьте заявление. Ждите уведомления о начислении выплаты.

Как получить услугу в приложении?

Авторизуйтесь в приложении с помощью Приват24, Monobank, или BankID НБУ. В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь". "Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Ждите сообщение об обработке заявления.