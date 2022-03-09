Как получить 6,5 тысяч гривен в рамках е-поддержки: инструкция

Выплату могут получить наемные работники, за которых платят ЕСВ и ФЛП всех групп. Деньги получат люди из тех областей, где ведутся самые активные боевые действия. Накануне правительство утвердило список этих областей. В него входят:
- Волынская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Киевская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская;
- город Киев.
Чтобы получить помощь, нужно:
- авторизироваться в приложении "Дия";
- выбрать услугу "е-поддержка";
- выбрать карту "е-поддержка", если у вас ее еще нет. Узнать о том, как ее оформить, можно по этой ссылке
- нажать "Получить помощь".
После этого ожидайте зачисления средств. Выплату можно потратить на что угодно, ведь ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли.
ВАЖНО, подать заявку на помощь можно даже если вы уже получили помощь за вакцинацию.
ВАЖНО, подать заявку на помощь можно даже если вы уже получили помощь за вакцинацию.
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