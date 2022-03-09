Как получить 6,5 тысяч гривен в рамках е-поддержки: инструкция

14:46 08 Март Киев, Украина

Выплату могут получить наемные работники, за которых платят ЕСВ и ФЛП всех групп. Деньги получат люди из тех областей, где ведутся самые активные боевые действия. Накануне правительство утвердило список этих областей. В него входят:

Волынская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская;

Луганская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская;

город Киев.

Чтобы получить помощь, нужно:

авторизироваться в приложении "Дия"; выбрать услугу "е-поддержка"; выбрать карту "е-поддержка", если у вас ее еще нет. Узнать о том, как ее оформить, можно по этой ссылке нажать "Получить помощь".

После этого ожидайте зачисления средств. Выплату можно потратить на что угодно, ведь ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли.



ВАЖНО, подать заявку на помощь можно даже если вы уже получили помощь за вакцинацию.