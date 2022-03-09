Как получить 6,5 тысяч гривен в рамках е-поддержки: инструкция

14:46 08 Март Киев, Украина

Выплату могут получить наемные работники, за которых платят ЕСВ и ФЛП всех групп. Деньги получат люди из тех областей, где ведутся самые активные боевые действия. Накануне правительство утвердило список этих областей. В него входят:
  • Волынская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская;
  • город Киев.
Чтобы получить помощь, нужно:
  1. авторизироваться в приложении "Дия";
  2. выбрать услугу "е-поддержка";
  3. выбрать карту "е-поддержка", если у вас ее еще нет. Узнать о том, как ее оформить, можно по этой ссылке 
  4. нажать "Получить помощь".
После этого ожидайте зачисления средств. Выплату можно потратить на что угодно, ведь ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли.

ВАЖНО, подать заявку на помощь можно даже если вы уже получили помощь за вакцинацию.