Как локдауны в Украине повлияли на экономику

16:33 23 июля Киев, Украина

Экономика Украины понесла убытки из-за продолжительных карантинных ограничений. Подводя довольно неутешительные итоги начала 2021 года, в НБУ беспокоятся о предстоящих локдаунах, которые в скором времени могут повториться.



Украина лишилась примерно 0,6% ВВП из-за весенних локдаунов. Такую оценку в четверг, 22 июля, опубликовал Национальный банк.



"Новые варианты коронавируса, в частности Дельта, быстро распространяются миром и могут нанести новые потери украинской экономике", - говорится в сообщении.



Центробанк подчеркнул, что устойчивый потребительский спрос и благоприятные условия внешней торговли компенсируют потери экономики Украины усиления карантина зимой и весной.



НБУ сохранил прогноз роста ВВП в 2021 году на уровне 3,8% и на 4% в последующие годы.



Отметим, по итогам пяти месяцев 2021 года Минэкономики оценивает рост экономики в 0,7%.