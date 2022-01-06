Как Кабмин может сдерживать рост цен на продукты

Обсуждая вопрос роста цен на продовольственные товары, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко поделился мнением о том, что правительство Украины может достичь стабилизации процесса, снизив ставку налога на добавленную стоимость на все виды сельскохозяйственной продукции.
По его словам, ответственная госполитика при инфляции – "это в первую очередь последовательные меры по снижению цены на социально значимые продукты питания, которые входят в продуктовую корзину украинского потребителя".
Лещенко пояснил, что в странах ЕС проблематику инфляции в продуктовом наборе регулируют непосредственно снижением ставки налога на добавленную стоимость.
Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины устанавливает причину повышения розничных цен на некоторые продукты. Среди лидеров по подорожанию были указаны яйца, сахар и подсолнечное масло.
Также стало известно, что в Украине ограничили экспорт подсолнечного масла для стабилизации рынка.
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