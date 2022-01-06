Как Кабмин может сдерживать рост цен на продукты

09:00 25 Апрель Киев, Украина

Обсуждая вопрос роста цен на продовольственные товары, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко поделился мнением о том, что правительство Украины может достичь стабилизации процесса, снизив ставку налога на добавленную стоимость на все виды сельскохозяйственной продукции.

По его словам, ответственная госполитика при инфляции – "это в первую очередь последовательные меры по снижению цены на социально значимые продукты питания, которые входят в продуктовую корзину украинского потребителя".

Лещенко пояснил, что в странах ЕС проблематику инфляции в продуктовом наборе регулируют непосредственно снижением ставки налога на добавленную стоимость.

"В большинстве европейских стран эта ставка ниже 10%. Мы в этом году на отдельную группу сельскохозяйственной продукции снизили ставку с 20% до 14%, и видим необходимым, чтобы эту ставку, 14%, распространить на все виды сельскохозяйственной продукции. Тем самым уменьшить рост цен и обеспечить максимально стабильное производство сельскохозяйственной продукции", – сказал Лещенко.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины устанавливает причину повышения розничных цен на некоторые продукты. Среди лидеров по подорожанию были указаны яйца, сахар и подсолнечное масло.

Также стало известно, что в Украине ограничили экспорт подсолнечного масла для стабилизации рынка.