Как изменятся пенсии украинцев после автоматического перерасчета

Маленькие пенсии вынуждают большинство украинских пенсионеров продолжать работать. Работающий пенсионер автоматически теряет часть своей пенсии. И вот, с 1 апреля Пенсионный фонд Украины проведет автоматический перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Размер прибавки зависит от расчетной выплаты. Чем она больше, тем выше будет прибавка.

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". Те украинцы, которые дополнительно заработали меньше 24 месяцев стажа, прибавку не получат.

Кому пересчитают пенсии:

работающие пенсионеры, которые к 1 марта получили не меньше 24 месяцев дополнительного стажа. Для этого нужно после назначения пенсии работать не меньше двух лет;

примерный размер прибавки может составить около 2% от расчетного размера пенсии. К примеру, при 6000 это 120 грн;

если зарплата работающих на пенсии стала меньше, он имеет право учитывать средний заработок за предыдущий период;

повышенные пенсии будут выплачивать с 1 апреля;

обращаться для перерасчета не нужно, он происходит автоматически.

"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета на наиболее выгодных условиях. Порядок такого перерасчета пенсии устанавливается правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти", – говорится в законе.

Кроме того, с 1 июля в Украине на 85 грн повысят прожиточный минимум для нетрудоспособных. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.