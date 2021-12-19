Как изменятся и как будут начислять с 1 декабря зарплаты, налоги и пенсии

С 1 декабря минимальные зарплаты, пенсии и некоторые другие социальные выплаты в Украине будут повышены в результате роста уровня прожиточного минимума. Это приведет также к росту Единого социального взноса, ведь его размер привязан к минимальной заработной плате.
С приходом зимы, а точнее с 1 декабря украинцам будут начислены повышенные пенсии, пособия, зарплаты и прочие социальные выплаты, которые, в соответствии с распоряжением Кабмина, привязаны к росту уровня прожиточного минимума. Обратной стороной медали является рост Единого социального взноса.
Кроме того, для некоторых категорий граждан будет введена обязательная вакцинация, а действие «желтого» Covid-сертификата значительно сократится. Также власти обещают, что с начала последнего месяца зимы украинцы смогут зарегистрировать место своего проживания с помощью сервиса электронных услуг «Дiя».
Рост минимальных зарплат
В начале месяца размер минимальной зарплаты вырастет: вместо 6 тыс. грн. она составит 6,5 тыс. грн.
Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в 2021 году:
с 1 января – 2189 грн;
с 1 июля – 2294 грн;
с 1 декабря – 2393 грн.
Повышение пенсий
Рост прожиточного минимума для населения Украины привлечет за собой повышение пенсий. Минимальная пенсия для лиц, потерявших трудоспособность, с 1854 грн. вырастет до 1934 грн. Минимальная пенсия по возрасту увеличится с 2400 до 2600 грн.
Пенсионеры старше 65 лет могут рассчитывать на минимальные выплаты в размере 2600 грн. Для участников боевых действий пенсия будет составлять не менее 4061 грн. Максимальный размер пенсии тоже увеличится на 800 грн и будет равен 19 340 грн.
Пособие по безработице
Минимальный размер пособия по безработице в декабре не изменится и составит 650 грн. при наличии шести месяцев трудового стажа и 1800 грн., если трудовой стаж более полугода. Максимальный размер выплат, на который смогут рассчитывать потерявшие работу граждане Украины, увеличится с 9516 грн до 9924 грн (четыре прожиточных минимума).
Выплаты на ребенка и алименты
Поскольку эти виды выплат также привязаны к прожиточному минимуму, они тоже возрастут. Размер алиментов с декабря 2021 составит минимум 1050 грн (на детей до 6 лет) и 1309 грн (на детей от шести до 18 лет).
Те граждане, которые являются опекунами или попечителями детей до шести лет, могут рассчитывать на государственную помощь в размере 5250 грн, а для детей от шести до 18 лет – на 6545 грн, то есть 2,5 прожиточного минимума.
Детям, имеющим инвалидность, государство гарантирует выплаты, равные 3,5 прожиточного минимума, или 7350 грн, если ребенок младше шести лет, и 9163 грн, если ему от шести до 18 лет.
"Пакет малыша" по-прежнему можно будет получить в натуральной или денежной форме. Денежный эквивалент «пакета малыша» составляет не менее трех прожиточных минимумов для ребенка до шести лет. С 1 декабря 2021 года эта сумма будет равна 6300 грн.
Налоги физических лиц
Минимальный размер Единого социального взноса в месяц с зарплаты работников, а также доходов ФЛП (за себя) теперь составит 1430 грн. Увеличение налога произойдет из-за того, что он привязан к минимальной зарплате и составляет 22% от нее.
Обязательная вакцинация в Украине
Соответствующий указ Минздрава Украины вступит в силу с 9 декабря 2021 года. Согласно ему, кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, вакцину от Covid-19 должны получить работники:
- учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждения социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- компаний, учреждений и организаций, включенных в список объектов гос принадлежности, имеющих стратегическое значение для экономики и сохранности страны;
- компаний, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.
В случае, если сотрудники вышеперечисленных предприятий не предоставят сертификат о вакцинации, они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Восстановление в должности возможно только при наличии прививки.
Сокращение срока действия «желтых» Covid-сертификатов
С 1 декабря срок действия «желтого» сертификата, подтверждающего проведение как минимум одной прививки от коронавируса, сократят до 30 дней вместо 120, как было до сих пор .
К тому же, теперь в «желтой» зоне кафе, рестораны, спортзалы, учреждения культуры и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации от коронавируса всего персонала хотя бы одной дозой вакцины или наличия отрицательного ПЦР-теста или сертификата об выздоровлении. Правило также касается и посетителей этих заведений.
Электронная прописка
Власти обещают, что с 1 декабря вступит в силу закон «О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине».
Согласно ему, зарегистрировать свое место жительства можно будет через сервис «Дiя». С помощью этой же технологии можно будет задекларировать смену места жительства, что упростит процедуру взаимодействия с военкоматом для мужчин.
В «бумажном» варианте паспортов отныне не будет предусмотрен штамп о месте регистрации – все данные будут храниться только в электронном виде.
Сокращение срока действия «желтых» Covid-сертификатов
С 1 декабря срок действия «желтого» сертификата, подтверждающего проведение как минимум одной прививки от коронавируса, сократят до 30 дней вместо 120, как было до сих пор .
К тому же, теперь в «желтой» зоне кафе, рестораны, спортзалы, учреждения культуры и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации от коронавируса всего персонала хотя бы одной дозой вакцины или наличия отрицательного ПЦР-теста или сертификата об выздоровлении. Правило также касается и посетителей этих заведений.
Электронная прописка
Власти обещают, что с 1 декабря вступит в силу закон «О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине».
Согласно ему, зарегистрировать свое место жительства можно будет через сервис «Дiя». С помощью этой же технологии можно будет задекларировать смену места жительства, что упростит процедуру взаимодействия с военкоматом для мужчин.
В «бумажном» варианте паспортов отныне не будет предусмотрен штамп о месте регистрации – все данные будут храниться только в электронном виде.
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