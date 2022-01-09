Как изменились денежные переводы из-за границы в Украину при пандемии

10:17 27 Апрель Киев, Украина

Ссылаясь на пандемию и кризис, Всемирный банк прогнозировал значительное уменьшение международных денежных переводов. Но, прогнозы не оправдались, по-прежнему масса денежных средств была перечислена трудовыми мигрантами в родные страны. В частности, на платформе международных переводов TransferGo в 2020 году количество клиентов выросло до более 2,5 миллиона.

Всего здесь было совершено более 10 млн транзакций на общую сумму более 3 миллиардов фунтов стерлингов. Глобальный спрос на онлайн-переводы был настолько большим, что компания TransferGo открыла 95 новых рынков, в частности благодаря партнерству с Visa и Mastercard. На карте международных денежных переводов появились такие направления, как Нигерия, Молдова, Грузия, Гана, Вьетнам и Саудовская Аравия.

Сколько денег из-за границы присылали в Украину

Украинские мигранты, которые присылали средства родным и близким в Украине, являются значительной долей пользователей сервиса TransferGo. В первом квартале 2021 года наши земляки совершили более 450 тысяч переводов на общую сумму более 75 млн фунтов стерлингов, и это в полтора раза больше, чем в первом квартале прошлого года.

Маркетинг-менеджер компании TransferGo Юрий Синенький отмечает, что пандемия значительно ограничила доступ к офлайн-услугам, и именно поэтому очень многие люди перешли в онлайн.

«Это касается как онлайн-покупок, так и денежных переводов. Все больше клиентов открывают для себя возможности TransferGo для переводов денег в Украину и другие страны мира. Пользователи нашей платформы оценили удобство переводов прямо с мобильного приложения, когда не нужно выходить из дома и контактировать с наличными, стоя в очередях,» - добавляет Юрий Синенький.

Больше всего средств в Украину с помощью онлайн-сервиса TransferGo в первом квартале 2021 года традиционно посылали из Польши, Литвы и Германии.

Генеральный директор и соучредитель сервиса TransferGo рассказывает, что такие достижения - это прямая заслуга сотрудников компании, ведь они направили все свои усилия на то, чтобы удовлетворить потребности пользователей платформы.

«Для нас всегда было приоритетом предоставление клиенту возможности осуществления денежных переводов быстро, легко и с минимальными комиссиями, вопреки сложностям прошлого года. Благодаря инновационным технологиям и большему охвату территорий, нам удалось достичь главного, а именно непрерывной связи мигрантов со своими родными», - рассказывает Даумантас Двилинскас.

Сервис TransferGo был основан в 2012 году, и уже тогда компания зарекомендовала себя как одну из самых надежных платформ для денежных переводов в мире. Сервис предлагает три варианта доставки средств из стран Европы. Самый быстрый вариант - за 30 минут, а также бесплатная возможность перевода с доставкой денег получателю на следующий день.