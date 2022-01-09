Как изменились денежные переводы из-за границы в Украину при пандемии

Ссылаясь на пандемию и кризис, Всемирный банк прогнозировал значительное уменьшение международных денежных переводов. Но, прогнозы не оправдались, по-прежнему масса денежных средств была перечислена трудовыми мигрантами в родные страны. В частности, на платформе международных переводов TransferGo в 2020 году количество клиентов выросло до более 2,5 миллиона.
Всего здесь было совершено более 10 млн транзакций на общую сумму более 3 миллиардов фунтов стерлингов. Глобальный спрос на онлайн-переводы был настолько большим, что компания TransferGo открыла 95 новых рынков, в частности благодаря партнерству с Visa и Mastercard. На карте международных денежных переводов появились такие направления, как Нигерия, Молдова, Грузия, Гана, Вьетнам и Саудовская Аравия.
Сколько денег из-за границы присылали в Украину
Украинские мигранты, которые присылали средства родным и близким в Украине, являются значительной долей пользователей сервиса TransferGo. В первом квартале 2021 года наши земляки совершили более 450 тысяч переводов на общую сумму более 75 млн фунтов стерлингов, и это в полтора раза больше, чем в первом квартале прошлого года.
Маркетинг-менеджер компании TransferGo Юрий Синенький отмечает, что пандемия значительно ограничила доступ к офлайн-услугам, и именно поэтому очень многие люди перешли в онлайн.
Больше всего средств в Украину с помощью онлайн-сервиса TransferGo в первом квартале 2021 года традиционно посылали из Польши, Литвы и Германии.
Генеральный директор и соучредитель сервиса TransferGo рассказывает, что такие достижения - это прямая заслуга сотрудников компании, ведь они направили все свои усилия на то, чтобы удовлетворить потребности пользователей платформы.
Сервис TransferGo был основан в 2012 году, и уже тогда компания зарекомендовала себя как одну из самых надежных платформ для денежных переводов в мире. Сервис предлагает три варианта доставки средств из стран Европы. Самый быстрый вариант - за 30 минут, а также бесплатная возможность перевода с доставкой денег получателю на следующий день.
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