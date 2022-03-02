Как будут использовать бюджет программы «Большая реставрация»

Украина имеет множество интересных исторических объектов, но большинство из них находятся в плачевном состоянии и требуют срочной реставрации. Правительством предусмотрена программа таких работ. На программу «Большая реставрация» в 2021 году заложено 2 млрд гривен, однако гарантированной суммой является 600 млн, сообщил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он также поделился планами относительно распределения средств.
Также он заверил, что, независимо от того, кто будет сидеть в кресле министра культуры, «Большую реставрацию» уже трудно будет остановить.
Ткаченко отметил, что до конца 2021-го в рамках «Большой реставрации» должны быть завершены 22 объекта.
Он уточнил, что это только начало и в этот список, который объединяет значительную территорию Украины, включая такие объекты, как София, Лавра, Галицкий, Подгорецкий и Олесский замки, вскоре добавится еще один.
Как сообщали ранее, отбор проектов для участия в программе «Большая реставрация» осуществила экспертная группа путем оценки каждого из них и дальнейшего формирования рейтинга, объекты выбраны по всей территории Украины. Речь шла о замках, других фортификационных, оборонительных, дворцово-парковых комплексах.
Полный перечень объектов опубликован на сайте Минкульта.
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