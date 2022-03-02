Как будут использовать бюджет программы «Большая реставрация»

Украина имеет множество интересных исторических объектов, но большинство из них находятся в плачевном состоянии и требуют срочной реставрации. Правительством предусмотрена программа таких работ. На программу «Большая реставрация» в 2021 году заложено 2 млрд гривен, однако гарантированной суммой является 600 млн, сообщил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он также поделился планами относительно распределения средств.

«Сейчас на «Большую реставрацию» в госбюджете заложено два миллиарда гривен. В прямом доступе было только 300 млн гривен. Недавнее перераспределение бюджета добавило к проекту еще 300 млн гривен. 600 млн гривен - это гарантированная сумма. Однако я знаю, что многие депутаты, главы областных администраций и местных общин просят правительство дополнительно перераспределить средства», - сказал Ткаченко.

Также он заверил, что, независимо от того, кто будет сидеть в кресле министра культуры, «Большую реставрацию» уже трудно будет остановить.

Ткаченко отметил, что до конца 2021-го в рамках «Большой реставрации» должны быть завершены 22 объекта.

«Некоторые из них будут отреставрированы к годовщине независимости», - отметил министр.

Он уточнил, что это только начало и в этот список, который объединяет значительную территорию Украины, включая такие объекты, как София, Лавра, Галицкий, Подгорецкий и Олесский замки, вскоре добавится еще один.

«Сейчас опубликована только первая часть, это объекты, где можно начать реставрацию хоть завтра. Следующими на очереди станут другие объекты, где нужно потратить время на проектно-сметную документацию. Кроме того, Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который позволит министерству реставрировать объекты, которые нам не подчиняются, например, коммунальные, их в стране больше всего. Путем субвенции мы сможем отправлять средства для реставрации в Одессу, Ужгород или Луганскую область, а в дальнейшем реставрировать объекты, подчиненные другим министерствам», - отметил Ткаченко.

Как сообщали ранее, отбор проектов для участия в программе «Большая реставрация» осуществила экспертная группа путем оценки каждого из них и дальнейшего формирования рейтинга, объекты выбраны по всей территории Украины. Речь шла о замках, других фортификационных, оборонительных, дворцово-парковых комплексах.

Полный перечень объектов опубликован на сайте Минкульта.