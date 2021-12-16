Кабмин запретил въезд на таможенную территорию Украины российских вагонов

По сообщению народного депутата Алексея Гончаренко, на заседании Правительства было принято постановление о запрете ввоза в Украину российских вагонов.

До конца 2020 года (по 31 декабря включительно) запрещен ввоз на таможенную территорию Украины тех вагонов, которые с 20 февраля 2014 года имели или имеют приписку к железнодорожным администрациям РФ.

Постановление вступает в силу со дня его публикации.

Напомним, в марте в России заявили, что Всемирная торговая организация утвердила решение по спору с Украиной о поставках вагонов и железнодорожной техники в пользу РФ. Как утверждают в Минэкономики РФ, третейская группа установила ряд нарушений со стороны России, однако их устранение "не повлечет за собой каких-то существенных действий" или изменений на российском рынке.

При этом месяцем ранее украинские СМИ сообщили, что ВТО приняла решение по данному делу в пользу Украины.

Данный иск в ВТО Украина подала в 2015 году. По данным правительства, в результате российских ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 год сократился более чем в 20 раз - с 2,6 млрд долларов до 95 млн долларов.