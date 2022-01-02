Кабмин закупит учителям ноутбуки - Шкарлет

Организация дистанционного обучения в Украине – последствия пандемии, бушующей в мире. Поэтому украинское правительство приняло решение выделить финансовую помощь для закупки техники. Речь идет о решении Кабмина купить учителям ноутбуки для осуществления дистанционной работы с учениками.

Об этом в своем Telegram сообщил министр образования Сергей Шкарлет, комментируя утверждение правительством соответствующего порядка и условий, определяющих механизм предоставления и распределения субвенции.

Ожидается, что размер субвенции составит 1 млрд грн, 980 млн из которых пойдут на приобретение ноутбуков для учителей школ с целью организации дистанционного обучения и других форм получения среднего образования с использованием дистанционных технологий.

Средства субвенции предусмотрены Государственным бюджетом на 2021 год.