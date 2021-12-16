Кабмин выделит средства на госстроительство

На заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о выделение дополнительных средств на несколько строительств государственного значения. Так, средства выделят из кредитных денег, привлеченных в 2020 году под госгарантии Укравтодором.

686,144 млн грн направляются на строительство магистрали через Днепр в Запорожье (подъезд до о.Хортица). Также на указанное строительство направляются 69,75 млн грн.

Напомним, в строительстве активно задействован плавучий кран “Захарий”. Он выполняет погрузку и транспортировку крупногабаритных конструкций от Кривой бухты до площадки строительства моста. Работы, связанные с монтажом временных опор, а также секций пролетного строения моста будут выполняться, как буровой платформой, так и с помощью несамоходного плавкрана LK-800, передают в Службе автомобильных дорог Запорожской области.

С учетом открытия речной навигации на Днепре, подрядная компания “Онур” составила предварительный график работ строительства вантового моста.