Кабмин выделил учителям 56,31 млн гривен

Кабинет Министров Украины перераспределил образовательную субвенцию в размере 56,31 млн гривен из государственного бюджета местным бюджетам "с целью недопущения возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогам" в 8 областях страны. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.
Сообщается, что проектом акта предусмотрено перераспределение расходов образовательной субвенции между местными бюджетами в пределах расходов соответствующего региона на сумму 51,630 миллионов гривен, а также распределения резерва образовательной субвенции в сумме 4,680 миллионов гривен, что позволит избежать возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогическим работникам учреждений среднего образования отдельных административно-территориальных единиц вышеназванных областей Украины.
Напомним, в ноябре правительство в год остановил процесс повышения зарплат педагогам, предусматривающий повышение зарплат работникам образования от 20 до 70%.
Добавим, что на 2021 проектом государственного бюджета предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов, с января - на 20%, а с июля - еще на 8,3%.
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