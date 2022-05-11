Кабмин выделил учителям 56,31 млн гривен

17:20 09 декабря Киев, Украина

Кабинет Министров Украины перераспределил образовательную субвенцию в размере 56,31 млн гривен из государственного бюджета местным бюджетам "с целью недопущения возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогам" в 8 областях страны. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Фото: Задолженности по выплате зарплаты учителям не будет - Кабмин

"Целью принятия акта является недопущение возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы педагогическим работникам учреждений среднего образования, финансируемых из отдельных местных бюджетов Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей", - говорится в пояснительной записке распоряжению.

Фото: Задолженности по выплате зарплаты учителям не будет - Кабмин

Сообщается, что проектом акта предусмотрено перераспределение расходов образовательной субвенции между местными бюджетами в пределах расходов соответствующего региона на сумму 51,630 миллионов гривен, а также распределения резерва образовательной субвенции в сумме 4,680 миллионов гривен, что позволит избежать возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогическим работникам учреждений среднего образования отдельных административно-территориальных единиц вышеназванных областей Украины.

Напомним, в ноябре правительство в год остановил процесс повышения зарплат педагогам, предусматривающий повышение зарплат работникам образования от 20 до 70%.

Добавим, что на 2021 проектом государственного бюджета предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов, с января - на 20%, а с июля - еще на 8,3%.