Кабмин выделил учителям 56,31 млн гривен

Кабинет Министров Украины перераспределил образовательную субвенцию в размере 56,31 млн гривен из государственного бюджета местным бюджетам "с целью недопущения возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогам" в 8 областях страны. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

"Целью принятия акта является недопущение возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы педагогическим работникам учреждений среднего образования, финансируемых из отдельных местных бюджетов Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей", - говорится в пояснительной записке распоряжению.

Сообщается, что проектом акта предусмотрено перераспределение расходов образовательной субвенции между местными бюджетами в пределах расходов соответствующего региона на сумму 51,630 миллионов гривен, а также распределения резерва образовательной субвенции в сумме 4,680 миллионов гривен, что позволит избежать возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогическим работникам учреждений среднего образования отдельных административно-территориальных единиц вышеназванных областей Украины.

Напомним, в ноябре правительство в год остановил процесс повышения зарплат педагогам, предусматривающий повышение зарплат работникам образования от 20 до 70%.

Добавим, что на 2021 проектом государственного бюджета предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов, с января - на 20%, а с июля - еще на 8,3%.