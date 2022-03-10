Кабмин выделил финансирование на доплаты в полиции

Финансовая помощь из фонда «на ковид» снова пойдет на доплаты полиции. Ранее Аваков просил украинское правительство выделить дополнительные 2 млрд гривен. При учете того, что чиновник уже получал 2,6 млрд гривен на оплату работы полиции в период карантина.

Кабинет министров направил Министерству внутренних дел 800 млн грн на доплаты силовикам и медикам, приобщены к борьбе против пандемии COVID-19. Средства выделили из Фонда борьбы с COVID-19. Наибольшую сумму правительство выделило не медикам, а Национальной полиции - 679 млн грн. Эти средства пойдут на доплаты полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения во время карантина.

71 млн грн выделили аппарату Министерства внутренних дел на доплаты медикам, работающим в сфере управления МВД и непосредственно привлечены к борьбе против COVID-19.

Еще почти 31 млн грн выделили военнослужащим Государственной пограничной службы, 16 млн грн - Национальной гвардии и 1,7 млн грн - пограничникам. Эти средства тоже пойдут на доплаты работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения во время карантина.

Ранее Государственная аудиторская служба проверила расходы на сумму 4,7 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19. Во время аудита были выявлены нарушения на 26,5 млн грн в Министерстве внутренних дел.