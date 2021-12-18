Кабмин выделил 33,7 млн грн на борьбу с лесными пожарами

09:52 25 Ноябрь Киев, Украина

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что Кабинет Министров решил выделить 33,7 млн грн на противопожарные мероприятия в лесах.

Согласно информации, за эти средства будет обновлено противопожарное оборудование и техника. Будут приобретены 9 противопожарных мачт, 9 систем наблюдения, 20 автомобилей спец назначения, 21 контейнер на 600 литров воды с насосными станциями. Это поможет лесоводам в кратчайшие сроки ликвидировать проблему и таким образом предотвратить возникновения ч/с на территории лесхозов.



Глава Минокружения рассказал, что за прошедший 2020 год в стране погорело более 74,6 тыс. га земли от произошедших пожаров, следовательно, государство понесло убытки почти на 20 млрд грн.

"Для предотвращения подобных ситуаций в будущем, Минокружение принимает системные меры для предотвращения пожаров, ведь это дешевле и эффективнее, чем потом преодолевать их последствия", — заявил он.