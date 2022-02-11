Кабмин выделил 1,7 млрд гривен на регионы

По словам Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров уже выделил 1,7 млрд гривен для осуществления планов.
Первые проекты в рамках программы социально-экономического развития утвердила парламентско-правительственная комиссия. Средства в первую очередь потратят на строительство школ, больниц, детских садов. Кроме того, в регионах закупят новое оборудование, в медицинские учреждения приобретут новый транспорт.
Также в областях намерены улучшить коммунальную инфраструктуру и реализовывать полезные для людей проекты.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии