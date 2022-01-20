Кабмин внедрит программу использования и охраны земель до 2032 года

Правительство внедрит комплексную программу использования и охраны земель до 2032 года, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
По его словам, программа использования и охраны земель будет предусматривать:
– разработку схем землеустройства и техникоэкономических обоснований использования и охраны земель административно-территориальных единиц;
– мониторинг земель и качества почв с созданием геоинформационной платформы;
– предотвращение необоснованного изъятия земель с/х назначения для несельскохозяйственных нужд;
– защита земель от вредного антропогенного воздействия, воспроизводство и повышение плодородия почв, повышение продуктивности земель лесного фонда, соблюдение особого режима использования охраняемых земель.
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