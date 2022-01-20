Кабмин внедрит программу использования и охраны земель до 2032 года

09:41 20 Январь Киев, Украина

Правительство внедрит комплексную программу использования и охраны земель до 2032 года, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

По его словам, программа использования и охраны земель будет предусматривать:

– разработку схем землеустройства и техникоэкономических обоснований использования и охраны земель административно-территориальных единиц;

– мониторинг земель и качества почв с созданием геоинформационной платформы;

– предотвращение необоснованного изъятия земель с/х назначения для несельскохозяйственных нужд;

– защита земель от вредного антропогенного воздействия, воспроизводство и повышение плодородия почв, повышение продуктивности земель лесного фонда, соблюдение особого режима использования охраняемых земель.
«Земельная реформа и, в частности, введение рынка земли создали дополнительные возможности для землепользователей и землевладельцев, но одновременно наложили двойную ответственность по улучшению защиты земельного фонда Украины, окружающей природной среды, здоровья населения. Готовим соответствующий законопроект и будем радикально изменять подходы к эффективному землепользованию земельными ресурсами», – заметил Роман Лещенко.