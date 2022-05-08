Кабмин ужесточил санкции за нелегальное использование ГМО

Кабинет министров Украины анонсирует в ближайшее время повысить штрафы за использование ГМО в избыточном количестве, приносящем вред человеческому организму и окружающей природной среде.
В случае нарушения правил и норм изготовления продукции штраф предусмотрен в размере 200-300 необлагаемых минимумов, а на должностных лиц – порядка 700-1000 необлагаемых минимумов.
Планируется и введение документации, которой разграничиваются полномочия органов госвласти в области обращения с ГМО, совершенствуется система оценки рисков ГМО о возможном влиянии на здоровье человека и окружающей природной среды, внедрение европейских механизмов госрегистрации ГМО, совершенствование требований к маркировке ГМ-продукции и правил по ее прослеживаемости.
Есть планы и ужесточения санкций на рынке, где размещение генетически модифицированной продукции с нарушением требований законодательства карается штрафами для граждан в 200-300 необлагаемых минимумов доходов, и для должностных лиц – 200-400 минимумов.
В случае нарушения правил и норм изготовления продукции штраф предусмотрен в размере 200-300 необлагаемых минимумов, а на должностных лиц – порядка 700-1000 необлагаемых минимумов.
Планируется и введение документации, которой разграничиваются полномочия органов госвласти в области обращения с ГМО, совершенствуется система оценки рисков ГМО о возможном влиянии на здоровье человека и окружающей природной среды, внедрение европейских механизмов госрегистрации ГМО, совершенствование требований к маркировке ГМ-продукции и правил по ее прослеживаемости.
Есть планы и ужесточения санкций на рынке, где размещение генетически модифицированной продукции с нарушением требований законодательства карается штрафами для граждан в 200-300 необлагаемых минимумов доходов, и для должностных лиц – 200-400 минимумов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии