Кабмин увеличил перечень освобожденных от НДС товаров

Решения украинского правительства, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, включают в себя и ряд мероприятий по снижению налогообложения на ряд товаров, в закупке которых страна нуждается в первую очередь. К таким налоговым послаблениям для сферы здравоохранения правительство прибегает в очередной раз и вносит очередные изменения в постановление КМУ от 20.03.2020г. № 224. Именно им определен перечень товаров (в т.ч. лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), необходимых для борьбы с COVID-19, операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины и/или операции по поставке которых на таможенной территории Украины освобождаются от НДС.

Поэтому постановлением КМУ от 02.12.2020г. № 1178 (действующим с 03.12.2020г.) этот перечень пополнили отдельными лекарствами для борьбы с COVID-19, а также вакцинами против COVID-19.

Соответствующей позицией дополнили и перечень товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с COVID-19, утвержденный постановлением КМУ от 20.03.2020г. № 225. Это позволит упростить их закупку за бюджетные средства.

В прошлый раз Правительство уже дополняло перечень освобожденных от НДС товаров, изменения в котором начали действовать с 17.11.2020г.