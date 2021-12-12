Кабмин увеличил пенсии военным

16:02 03 Август Киев, Украина

03 августа правительство приняло решение Кабинета министров о повышении пенсий для семей погибших военных. Пенсионный фонд Украины обязан обеспечить надлежащее финансирование.

Помощь будет выплачиваться тем членам семьи, которые потеряли кормильца и размер пенсии меньше 7,8 тыс. Грн. В случае, если пенсия назначается на двух и более членов семьи, адресная помощь к пенсии устанавливается в сумме, не достигает до 6,1 тыс. Грн на каждого из указанных членов семьи, - говорится в сообщении Кабмина.

Доплаты получат 9,6 тыс. Членов семей военнослужащих, погибших (умерших) вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений, полученных во время участия в антитеррористической операции и операции Объединенных сил.