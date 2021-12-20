Кабмин утвердит минимальные зарплаты медиков и фармацевтов

11:53 16 Декабрь Киев, Украина

Министерство здравоохранения Украины показало предварительное постановление украинского правительства «Об установлении гарантий оплаты труда медицинских и фармацевтических работников». Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.



Сообщается, что нормы закона должны заработать уже с 1 января 2022 года.



Так, заработная плата работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности устанавливается на уровне не ниже 20 тысяч гривен для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием и 13500 гривен для должностей специалистов с базовым высшим медицинским образованием и неполным высшим медицинским образованием.





