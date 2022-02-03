Кабмин утвердил условия соглашения о свободной торговле с Турцией

Переговоры по ослаблению торговых барьеров между странами продолжались последние девять лет и активизировались в сентябре 2020 года. Как сообщает сайт Кабмина, по результатам переговоров Турция согласилась снизить до нуля таможенные ставки для более 10,3 тысяч товаров, или 95 процентов номенклатуры украинского экспорта. Еще более чем на 1300 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.
На начало переговоров Турция имела пошлины в размере 29 процентов для украинских товаров, украинские ставки составили 5 процентов. До сих пор, по ее словам, на некоторую украинскую агропродукцию действуют турецкие ставки более чем в 200 процентов.
Пресс-служба Кабмина сообщает, что Украина согласилась снизить до нуля таможенную ставку на турецкие зерновые. По данным Госстата, это одна из незначительных статей импорта из Турции. За 11 месяцев 2021 года они были ввезены на сумму всего полмиллиона гривен. В то же время, как отмечают в правительстве, Украина получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции.
В то же время в целях поддержки отечественной металлургии Киев сохранил за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома. Турция устанавливает нулевую пошлину на 60 процентов номенклатуры украинских сталеваров, на 130 металлургических товаров пошлина уменьшается до уровня ниже российского, а еще на 167 товаров предоставляются квоты по меньшей мере в 411 тысяч тонн.
В рамках соглашения Кабмин утвердил новые условия кооперации украинских и турецких компаний по совместной торговле на европейских рынках. После вступления соглашения в силу изготовленный в Украине из турецкого сырья товар будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран в соответствии с сертификатом EUR1.
По данным Государственной таможенной службы, товарооборот между Украиной и Турцией в 2021 году вырос наполовину. Экспорт составил 4,14 миллиарда долларов, а импорт – 3,23 миллиарда долларов. Ранее в январе сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией Роман Грищук предполагал, что соглашение будет способствовать увеличению торговли между странами до 10 миллиардов долларов, то есть более чем на треть.
В правительстве же в среду оценивают, что соглашение будет ежегодно обеспечивать прирост украинского ВВП на 2,2 процента, а доходов домохозяйств – на 2,6 процента.
Президент Владимир Зеленский, выступая во вторник в парламенте, проанонсировал подписание договора уже на этой неделе. Это может произойти во время визита в Киев президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, ожидаемого в четверг, 3 февраля.
На начало переговоров Турция имела пошлины в размере 29 процентов для украинских товаров, украинские ставки составили 5 процентов. До сих пор, по ее словам, на некоторую украинскую агропродукцию действуют турецкие ставки более чем в 200 процентов.
Пресс-служба Кабмина сообщает, что Украина согласилась снизить до нуля таможенную ставку на турецкие зерновые. По данным Госстата, это одна из незначительных статей импорта из Турции. За 11 месяцев 2021 года они были ввезены на сумму всего полмиллиона гривен. В то же время, как отмечают в правительстве, Украина получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции.
В то же время в целях поддержки отечественной металлургии Киев сохранил за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома. Турция устанавливает нулевую пошлину на 60 процентов номенклатуры украинских сталеваров, на 130 металлургических товаров пошлина уменьшается до уровня ниже российского, а еще на 167 товаров предоставляются квоты по меньшей мере в 411 тысяч тонн.
В рамках соглашения Кабмин утвердил новые условия кооперации украинских и турецких компаний по совместной торговле на европейских рынках. После вступления соглашения в силу изготовленный в Украине из турецкого сырья товар будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран в соответствии с сертификатом EUR1.
По данным Государственной таможенной службы, товарооборот между Украиной и Турцией в 2021 году вырос наполовину. Экспорт составил 4,14 миллиарда долларов, а импорт – 3,23 миллиарда долларов. Ранее в январе сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией Роман Грищук предполагал, что соглашение будет способствовать увеличению торговли между странами до 10 миллиардов долларов, то есть более чем на треть.
В правительстве же в среду оценивают, что соглашение будет ежегодно обеспечивать прирост украинского ВВП на 2,2 процента, а доходов домохозяйств – на 2,6 процента.
Президент Владимир Зеленский, выступая во вторник в парламенте, проанонсировал подписание договора уже на этой неделе. Это может произойти во время визита в Киев президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, ожидаемого в четверг, 3 февраля.
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