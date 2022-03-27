Кабмин утвердил прогноз по украинской экономике – подъема цифр ждут не раньше следующего года

Мировая экономика по прогнозам известных аналитиков двигается вперед скорыми темпами. При этом украинские специалисты прогнозируют, что докризисный уровень показателей будет достигнут лишь в следующем году. Это стало понятно исходя из одобренного Кабинетом министров Прогноза экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Согласно базовому сценарию, в 2022 году она сможет вырасти лишь на 3,8%, в 2023-м рост ускорится до 4,7%, в 2024-м - до 5%. Правда, в случае очередной ковидной волны, все может сложиться еще печальнее.

Тарифы на горячую воду и отопление в 2021-м вырастут на треть, в 2022-м – на 6%, в 2023-м – на 5%, в 2024-м – еще на 5%. Централизованное водоснабжение и водоотвод подорожает в 2021 году на 20%, в 2022-м – на 11%, в 2023-м – на 5%, в 2024-м – на 5%. Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают соответственно на 10%, 10%, 5%, 5%.

При этом каким-то удивительным образом инфляции придется держать себя в руках. В Минэкономики считают, что в этом году инфляция составит 9-10%, но затем цены успокоятся. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 106,2% в 2022 году, 105,3% в 2023 году и 105% в 2024 году.

Что касается национальной валюты, то она в ожиданиях Кабмина будет оставаться стабильной, и среднегодовой курс доллара составит в 2021 году 28,0 грн за доллар, в 2022 году – 28,6 грн, в 2023-м – 28,8 грн, в 2024-м – 29,2 грн. И это будем считать первой хорошей новостью.

Хорошая новость заключается в том, что по уже сложившейся традиции запланирован серьезный рост минималки, причем он опередит не только инфляцию, но и рост ВВП. В то время как согласно базовому сценарию, в 2022-м ВВП вырастет на 3,8%, в 2023-м – на 4,7%, в 2024-м – на 5%, минималка будет расти в полтора-два раза быстрее. Согласно прогнозу, минимальная средневзвешенная зарплата вырастет до 6550 грн в 2022 году (+8,4%), до 7176 грн в 2023 году (+9,6%), до 7665 грн в 2024 году (+6,8%).