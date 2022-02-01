Кабмин утвердил доплаты пенсионерам старше 75 лет

Около 1 млн человек попадает под постановление правительства о повышении выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году.
Сколько
Пенсионерам старше 75 лет будут выплачивать 400-500 гривен.
Постановлением устанавливается с 1 марта 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по 2020 год, ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен.
Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 500 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.
Кому
Сообщается, что под эту программу попадет около 1 млн человек.
Более того, постановлением продлевается на 2021 год программа для лиц которым исполнилось 80 лет и больше и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по 2020 год. Им устанавливается ежемесячная компенсационную выплату в размере до 500 гривен. Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.
Что для этого нужно
По расчетам Министерства финансов на доплаты пенсионерам в таком объеме нужно 4,5 млрд гривен, и пока этих средств в госбюджете нет.
Несмотря на это, правительство приняло постановление, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет искать средства.
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