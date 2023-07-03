Кабмин сохранил ограничение цен на отдельные продукты до конца военного положения

14:18 03 июля Киев, Украина

Сложная обстановка в сфере производства, рост стоимости энергоносителей и сырья не должны отразиться на стоимости самых необходимых для населения продуктов. Как стало известно, Кабмин пошел на вынужденные меры по сохраниению государственного регулирования цен на отдельные виды продовольственных товаров. Действие такого решения продлится на период военного положения и на три месяца после его прекращения или отмены.

Соответствующее постановление №650 О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения вступило в силу 30 июня.

"Регулирование цен в течение указанного периода будет осуществляться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень продуктов питания", - отмечается на сайте Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По информации регулятора, ограничения будут распространяться на муку пшеничную высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной), масло подсолнечное рафинированное, хлеб ржано-пшеничный.

При этом с целью устранения чрезмерного давления на бизнес правительство отменило процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Напомним, в мае Госстат зафиксировал рост месячной инфляции. При этом продукты питания за год подорожали на 19,7%. Больше всего подорожали яйца - на 124,9% и овощи - 28,1%.