Кабмин согласовал кандидатуры представителей государства в наблюдательном совете Укрэнерго

Стало известно, что Кабинет министров утвердил наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго». В него вошли четыре независимых эксперта, а также двое представителей государства. Последних чиновники согласовали после утверждения основного состава.
В распоряжении правительства No 1607-р сообщается, что Ильницкий Михаил и Токарский Юрий — утвержденные Кабмином кандидатуры членов Наблюдательного совета электроэнергетического предприятия «Укрэнерго» в качестве представителей государства.
Следует отметить, что Токарский уже был ранее членом Набсовета компании, занимая эту должность с 2019 года. Главными обязанностями его было представление интересов акционера по направлению финансовой деятельности, а также интеграции сети европейских операторов ENTSO-E.
Второй утвержденный правительством кандидат имеет опыт работы на энергетических предприятиях. Он управлял «Черниговоблэнерго», а до этого занимал должность коммерческого директора «Сумыоблэнерго».
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