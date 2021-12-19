Кабмин согласовал кандидатуры представителей государства в наблюдательном совете Укрэнерго

15:30 10 Декабрь Киев, Украина

Стало известно, что Кабинет министров утвердил наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» . В него вошли четыре независимых эксперта, а также двое представителей государства. Последних чиновники согласовали после утверждения основного состава.



В распоряжении правительства No 1607-р сообщается, что Ильницкий Михаил и Токарский Юрий — утвержденные Кабмином кандидатуры членов Наблюдательного совета электроэнергетического предприятия «Укрэнерго» в качестве представителей государства.



Следует отметить, что Токарский уже был ранее членом Набсовета компании, занимая эту должность с 2019 года. Главными обязанностями его было представление интересов акционера по направлению финансовой деятельности, а также интеграции сети европейских операторов ENTSO-E.



Второй утвержденный правительством кандидат имеет опыт работы на энергетических предприятиях. Он управлял «Черниговоблэнерго», а до этого занимал должность коммерческого директора «Сумыоблэнерго».