Кабмин решил взять кредит для восполнения дефицита бюджета

07:17 19 Август Киев, Украина

Кабинет министров принял решение восполнить недостаток бюджетных средств за счет получения крупного валютного кредита под 6-7% годовых.

Всего будет привлечено средств на общую сумму до 250 млн евро по договорам между Украиной и Cargill Financial Services International, Inc.

Соответствующее постановление было обнародовано на Правительственном портале.

Отмечается, что государственные внешние заимствования осуществляются в 2020 году в пределах, предусмотренных законом о государственном бюджете Украины.

Так, согласно утвержденным условиям, на сумму кредитов начисляется:

процентный доход по ставке 5,95% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств;

процентный доход по ставке 6,85% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через пять лет после даты получения кредитных средств.

Процентный доход выплачивается ежеквартально. Окончательное погашение кредитов осуществляется через три года и через пять лет после даты получения кредитных средств, согласно условиям соответствующих кредитных договоров.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк Украины ухудшил прогноз по росту госдолга в 2020 году.

Так, в июльском отчете регулятора ожидаемый рост государственного долга Украины составил 62% ВВП, то есть на 2% выше, чем в апрельском прогнозе.

Кроме того, Нацбанк прогнозирует ухудшение ситуации и с безработицей в стране до конца 2020 года. Ранее уровень безработицы до конца года прогнозировался на уровне 9,5%, но сейчас эксперты НБУ говорят о 10%.

Также по итогам 2020 года экономику Украины ожидает сокращение на 6%, однако в последующие годы ее рост составит около 4%.

При этом, бюджет Украины составлен с учетом, что доллар должен стоить не менее 30 грн. Чиновники утверждают, что если курс будет значительно меньшим, доходную часть бюджета сорвут.