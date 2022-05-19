Кабмин расширил список претендентов на субсидии

Субсидирование украинцев без места работы планируют упростить. Кабинет Министров Украины утвердил ряд условий, согласно которым расширился список тех, кто имеет право претендовать на субсидию. Среди граждан отмечают украинцев без договора на социальное обеспечение и безработных женщин, проживающих за рубежом.

Такое решение украинское правительство приняло в среду, 16 декабря, как передает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Так, в рамках своего внеочередного заседания Кабмин усовершенствовал процедуру субсидирования и упростил сам механизм назначения субсидий безработным украинцам. Также теперь право на субсидию могут получить те граждане, которые купили собственное жилье за год до того, как обратились в соответствующие государственные органы за субсидией.

Напомним, что Кабинет Министров Украины собирается переформатировать текущие механизмы выплаты субсидий. Об этом свидетельствуют данные соответствующей программы со стороны правительства.

В документе указывается, что среди главных правил правительства делается упор на осуществление адресного назначения жилищных субсидий населению.