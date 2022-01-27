Кабмин потратил на «карантинные» выплаты свыше 600 млн гривен

Премьер-министр Украины рассказал о том, что правительство продолжает выполнять свои обязательства перед украинцами. В частности, речь идет о «карантинных выплатах», которые получит население после внедрения по всей стране «красных зон».

В частности, речь идет о выплате 8 тысяч гривен карантинной помощи. На данный момент Кабмин уже потратил на это 600 млн гривен.

Также премьер-министр Украины сказал, что сейчас данные выплаты все еще продолжаются. Их будут перечислять вплоть до 19 мая.