Кабмин потратил на «карантинные» выплаты свыше 600 млн гривен

17:30 10 Май Киев, Украина

Премьер-министр Украины рассказал о том, что правительство продолжает выполнять свои обязательства перед украинцами. В частности, речь идет о «карантинных выплатах», которые получит население после внедрения по всей стране «красных зон».

В частности, речь идет о выплате 8 тысяч гривен карантинной помощи. На данный момент Кабмин уже потратил на это 600 млн гривен.

Также премьер-министр Украины сказал, что сейчас данные выплаты все еще продолжаются. Их будут перечислять вплоть до 19 мая.

«Получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения «красной» зоны в регионе. Если область была отнесена к «красной» зоне в течение февраля-марта, то обратиться за финансовой помощью можно через портал или приложение «Дія» до 19 мая», — сказал Денис Шмыгаль. 