Кабмин поддержал законопроект о выплате пенсий гражданам с ВТО и людям, временно проживающим за границей

18:44 30 июня Киев, Украина

Правительство поддержало комплексную законодательную инициативу Министерств социальной политики Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа людям, работавшим за пределами государства.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



В частности, в рамках инициативы урегулированы следующие важные вопросы:

выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации, выехали на подконтрольную Украине территорию;

выплата пенсий людям, временно проживающим вне Украины.

"Да, для граждан с ВОТ предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения россии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку обмен информацией между Украиной и рф пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором человек должен сообщить о неполучении пенсии от рф.



В то же время украинцам, которые нашли убежище за границей, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в банках Украины. При этом таким людям нужно будет до 31 декабря ежегодно проходить физическую идентификацию.



Предполагается, что физическая идентификация может происходить удаленно.