Кабмин поддержал законопроект о выплате пенсий гражданам с ВТО и людям, временно проживающим за границей

Правительство поддержало комплексную законодательную инициативу Министерств социальной политики Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа людям, работавшим за пределами государства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В частности, в рамках инициативы урегулированы следующие важные вопросы:
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В частности, в рамках инициативы урегулированы следующие важные вопросы:
- выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации, выехали на подконтрольную Украине территорию;
- выплата пенсий людям, временно проживающим вне Украины.
Отмечается, что поскольку обмен информацией между Украиной и рф пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором человек должен сообщить о неполучении пенсии от рф.
В то же время украинцам, которые нашли убежище за границей, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в банках Украины. При этом таким людям нужно будет до 31 декабря ежегодно проходить физическую идентификацию.
Предполагается, что физическая идентификация может происходить удаленно.
В то же время украинцам, которые нашли убежище за границей, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в банках Украины. При этом таким людям нужно будет до 31 декабря ежегодно проходить физическую идентификацию.
Предполагается, что физическая идентификация может происходить удаленно.
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