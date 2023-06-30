Кабмин поддержал законопроект о выплате пенсий гражданам с ВТО и людям, временно проживающим за границей

18:44 30 июня Киев, Украина

Правительство поддержало комплексную законодательную инициативу Министерств социальной политики Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа людям, работавшим за пределами государства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, в рамках инициативы урегулированы следующие важные вопросы:
  • выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации, выехали на подконтрольную Украине территорию;
  • выплата пенсий людям, временно проживающим вне Украины.
"Да, для граждан с ВОТ предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения россии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поскольку обмен информацией между Украиной и рф пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором человек должен сообщить о неполучении пенсии от рф.

В то же время украинцам, которые нашли убежище за границей, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в банках Украины. При этом таким людям нужно будет до 31 декабря ежегодно проходить физическую идентификацию.

Предполагается, что физическая идентификация может происходить удаленно.
"Первый способ – с помощью "Дия. Подпись" ("Дия ID") в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Второй способ – удостоверение места жительства консульским должностным лицом", — говорится в сообщении.