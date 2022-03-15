Кабмин планирует погасить долги перед медиками

Премьер-министр Украины опубликовал в своем Telegam-канале отчет о работе Кабинета министров. По словам Шмыгаля украинское правительство решило заняться зарплатными долгами у медиков. Кабмин настроен решительно – погашение долгов по выплатам должно произойти в кратчайшие сроки.

Он сообщил, что распоряжение о срочной подготовке проекту постановления погашения задолженности перед медицинскими работниками уже было передано Министерству здравоохранения и Национальной службе здоровья (НСЗУ).

Кроме основной задачи, ведомства должны выяснить и детально разобраться в причинах возникновения задолженностей.

«Для решения данного вопроса необходимо принять соответствующие меры, чтобы такая ситуация не повторялась в будущем», - заявил Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что Министерство социальной политики и Министерство финансов в ближайшем будущем должны разработать проект изменений в государственный бюджет по урегулированию ситуации с выплатой больничных. В Украине на 1 мая 2021 задолженность по выплате заработной платы сотрудникам предприятий и компаний выросла на 5,4% по сравнению с 1 апреля 2021 - до 3567552000 гривен.