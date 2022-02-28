Кабмин одобрил зарплату украинским военнослужащим в размере 100 тысяч гривен в месяц

17:48 28 Февраль Киев, Украина

Украинским военнослужащим будут платить по 100 тыс гривен в месяц, решение уже утвердил Кабмин. При этом семьям военных, которые погибнут в этой войне, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 15 млн гривен, которая делится на части между членами семьи.