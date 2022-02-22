Кабмин обязал министерства и Нафтогаз списать долги тепловикам

Из-за накопившихся долгов предприятия Теплокоммунэнерго (ТКЭ) были вынуждены идти на крайние меры и прекращать подачу тепла в отдельных регионах. На лето в крупных городах, включая Киев планируется прекращение подачи горячей воды. В связи со сложившейся ситуацией правительство на заседании в среду, 26 мая, поручило реструктуризировать долги предприятий ТКЭ.

Также министерствам и Нафтогазу поручено урегулировать судебные споры в отношении должников и обеспечить субъектов ТКЭ газом.

Так, Минрегиону, Минюсту, Минэнерго совместно с Нафтогазом поручено, в частности, обеспечить заключение договоров на реструктуризацию долгов предприятий ТКЭ в рамках меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды с учетом правил рынка газа, в том числе относительно обязательства полного и своевременного расчета с предыдущим поставщиком в случае его смены.

Как известно, госрегулирование цен на газ в Украине перестало действовать с 20 мая. Нафтогаз больше не обязан продавать газ для Теплокоммунэнерго по фиксированной цене.

Напомним, Нафтогаз установил годовой тариф на газ в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки). Другие поставщики также публикуют свои цены - не ниже, чем у Нафтогаза.