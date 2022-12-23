Кабмин обещает МВФ возобновить довоенные налоги и ввести кассовые аппараты

10:23 23 декабря Киев, Украина

Правительство Украины при поддержке МВФ будет работать над подготовкой восстановления довоенного положения налогового администрирования и политики.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Мониторинговой программы с участием совета директоров МВФ.



Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.



Согласно меморандуму, Украина обязуется:

Разработать план действий по предотвращению и погашению задолженности в течение выполнения бюджета на 2023 год и дальше. Речь идет о задолженности по некоторым видам государственных расходов, возникшей из-за того, что правительство в первую очередь направляло средства на финансирование потребностей обороны;

Зарегистрировать в парламенте три закона об увеличении налоговых поступлений: закон об отмене моратория на налоговые проверки, закон об отмене упрощенной системы налогообложения с уплатой 2% от дохода, а также закон об обеспечении эффективного использования РРО и возобновлении ответственности за нарушения в этой сфере. Соответствующие законы должны заработать с 1 июля 2023;

закон об обеспечении эффективного использования РРО и возобновлении ответственности за нарушения в этой сфере. Соответствующие законы должны заработать с 1 июля 2023; Подготовить концептуальную записку по реформированию системы социальной защиты и обеспечению адресной поддержки всем социально незащищенным группам населения, сохраняя при этом фискальную устойчивость;

Подготовить техническое задание с описанием методологии и процедур будущей диагностики банков, которая должна выявить потребность в докапитализации, а также определить приоритеты в работе с неработающими кредитами;

Назначить наблюдательный совет "Нефтегаза" с помощью прозрачного конкурса.

Программа также содержит ряд обязательств Украины по увеличению налоговых поступлений, уменьшению эмиссионного финансирования

бюджета Нацбанком, повышению привлекательности ОВГЗ, а также улучшению государственного управления и прозрачности государственных институций.



Также правительство планирует работать над построением современной системы администрирования доходов, включающей ограничение возможности уклонения от налогообложения НДФЛ из-за использования упрощенного режима налогообложения налогоплательщиками третьей группы.