Кабмин намерен снизить стоимость авиабилетов для украинцев

09:11 27 Апрель Киев, Украина

О новой инициативе украинского правительства в отношении цен на авиаперелеты сообщили Владислав Криклий и Муса Магомедов. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Кабмин намерен предоставить нулевой НДС на все внутренние авиарейсы, в результате чего авиабилеты внутри страны будут стоить почти как билеты на поезд.

"Это хороший толчок для развития внутренних авиаперевозок, тогда стоимость авиаперелета будет более конкурентной, чем сейчас. Это точно будет стимулировать и внутренний туризм, и в целом авиацию, учитывая, что у нас очень много стран с красной зоной ограничения. Это, в частности, и возможность для наших перевозчиков на этот период менять свою географию. Билет будет несущественно дороже, чем билет на железнодорожных перевозках или по сравнению с автомобильными перевозками. И это будет большим преимуществом, шагом вперед для того, чтобы люди, в частности, выбирали больше авиацию для внутренних перевозок. А направления любые. У нас аэропорт "Херсон" начинает работать, принимать внутренние и международные рейсы, аэропорт "Одесса" работает, "Киев", "Львов", "Запорожье". Очень много направлений, по которым можно будет путешествовать", - сказал министр.

Также идею правительства прокомментировал народный депутат Муса Магомедов.

"Сейчас, когда авиакомпании летают за границу, НДС не платят, так же хотят сделать по внутренним перелетам. Идея неплохая, понятно, что она должна повлиять на стоимость перевозок в сторону уменьшения. Нужно понимать, что влияние может быть немного больше за счет того, что, возможно, часть перевозчиков, работающих на международных рейсах, вернутся на внутренние перевозки, и это из-за конкуренции повлияет на снижение цен на билеты. Возможно, внутренние перелеты станут интересны и для международных лоукостеров", - сказал он.

Напомним, Европейский Союз в течение лета откроется для въезда туристов, привитых вакцинами от коронавируса, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).