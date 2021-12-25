Кабмин намерен дотировать производителей социальных продуктов

22:46 24 Декабрь Киев, Украина

Кабинет министров в ближайшие сроки планирует предоставить актуальные и реальные механизмы для поддержки компаний-производителей социальных продуктов питания. Также в связи со сложившейся сложной для таких компаний ситуацией правительство рассмотрит вероятность дотирования либо же в качестве альтернативы — установление специальных цен на указанную продукцию ввиду подорожания энергоносителей.



Премьер-министр Денис



Сейчас, по словам чиновника, ведутся консультации со специалистами из данных сфер деятельности, чтобы определить, какой именно уровень поддержки необходим, какой она должна быть, в чем выражаться.

Денис Шмыгаль, понимая, что рост цен на социальные продукты питания с высокой вероятностью неизбежен, потому также будут приняты меры по вопросу защиты потребителей. В частности, рассматриваются дотации со стороны государства, направленные производителям. Премьер-министр Денис Шмыгаль , выступая на недавнем брифинге, заявил, что в правительстве осознают проблематику в спектрах производства продукции, в том числе и социальных продуктов из-за аномального роста цен на газ. Следовательно, по поручению Владимира Зеленского, будут приняты все возможные меры для создания и реализации механизма по поддержке украинских хлебопекарей и украинских производителей социальных продуктов питания.Сейчас, по словам чиновника, ведутся консультации со специалистами из данных сфер деятельности, чтобы определить, какой именно уровень поддержки необходим, какой она должна быть, в чем выражаться.Денис Шмыгаль, понимая, что рост цен на социальные продукты питания с высокой вероятностью неизбежен, потому также будут приняты меры по вопросу защиты потребителей. В частности, рассматриваются дотации со стороны государства, направленные производителям.

«В условиях мирового кризиса, конечно же, производители рассматривают вопросы повышения цен. В данном случае мы также работаем с ними для того, чтобы защитить не только производителей, но и – ключевой вопрос – это и украинских потребителей. То есть будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности, социальный хлеб, будем рассматривать возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба», — резюмировал премьер-министр.

Более того, на столе у правительства уже имеются планы реализации подобных механизмов. Однако пока что их чиновник не озвучивал.