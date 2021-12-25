Кабмин намерен дотировать производителей социальных продуктов

Кабинет министров в ближайшие сроки планирует предоставить актуальные и реальные механизмы для поддержки компаний-производителей социальных продуктов питания. Также в связи со сложившейся сложной для таких компаний ситуацией правительство рассмотрит вероятность дотирования либо же в качестве альтернативы — установление специальных цен на указанную продукцию ввиду подорожания энергоносителей.
Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на недавнем брифинге, заявил, что в правительстве осознают проблематику в спектрах производства продукции, в том числе и социальных продуктов из-за аномального роста цен на газ. Следовательно, по поручению Владимира Зеленского, будут приняты все возможные меры для создания и реализации механизма по поддержке украинских хлебопекарей и украинских производителей социальных продуктов питания.
Сейчас, по словам чиновника, ведутся консультации со специалистами из данных сфер деятельности, чтобы определить, какой именно уровень поддержки необходим, какой она должна быть, в чем выражаться.
Денис Шмыгаль, понимая, что рост цен на социальные продукты питания с высокой вероятностью неизбежен, потому также будут приняты меры по вопросу защиты потребителей. В частности, рассматриваются дотации со стороны государства, направленные производителям.
Более того, на столе у правительства уже имеются планы реализации подобных механизмов. Однако пока что их чиновник не озвучивал.
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