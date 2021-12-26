Кабмин может выплатить «Нефтегазу» 4,491 млрд гривен

Хозяйственный суд Киева получил иск от «Нефтегаза». Судя по данным единого реестра судебных решений, компания требует взыскать ущерб с Кабинета Министров. Сумма ущерба - 4,491 млрд гривен.

В свою очередь суд намерен рассмотреть данное дело 5 мая.

Под руководством Коболева последние 4 года "Нефтегаз" снижал добычу товарного газа с 2017 по 2020 год. В начале 2020 года набсовет "Нефтегаза" в письме правительству признал, что Коболев не выполнил условие своего контракта в части обеспечения увеличения добычи газа, правда объяснив это независящими от руководителя компании причинами.

НАК "Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.