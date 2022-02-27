Кабмин: до конца года госбюджет будет полностью выполнен

12:06 04 Октябрь Киев, Украина

Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, есть надежда на выполнение плана поступлений средств в бюджет. Как сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль, только по итогам сентября фактическое недопоступление в госбюджет уменьшилось по сравнению с плановыми на 29,2 млрд грн.

"В апреле недовыполнение госбюджета составляло 41 млрд грн, однако нашему правительству удалось исправить ситуацию, и сейчас отставание от годового норматива только 11,8 млрд грн", - отметил он.

По словам премьера, сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда госбюджет выполняется, при этом в сентябре по доходам он выполнен на 115%.

"Это на 7,8 млрд грн больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд грн больше норматива", - уточнил он. Шмыгаль также заявил, что до конца года госбюджет будет полностью выполнен.

Как сообщалось ранее, за первые девять месяцев текущего года доходы госбюджета Украины составили 764,8 млрд грн. Это на 1,5% меньше плана, откорректированного в апреле.