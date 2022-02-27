Кабмин: до конца года госбюджет будет полностью выполнен

Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, есть надежда на выполнение плана поступлений средств в бюджет. Как сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль, только по итогам сентября фактическое недопоступление в госбюджет уменьшилось по сравнению с плановыми на 29,2 млрд грн.
По словам премьера, сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда госбюджет выполняется, при этом в сентябре по доходам он выполнен на 115%.
Как сообщалось ранее, за первые девять месяцев текущего года доходы госбюджета Украины составили 764,8 млрд грн. Это на 1,5% меньше плана, откорректированного в апреле.
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