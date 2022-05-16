Кабинет Министров решил снизить тариф на электроэнергию для населения

17:24 11 августа Киев, Украина

С 1 октября украинские семьи, которые потребляют меньше 250 КВт, будут платить по тарифу 1,44 грн/КВт.
 
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 11 августа.

Для домохозяйств с месячным уровнем потребления более 250 кВт тариф не изменится и составит 1,68 грн за кВт/ч.
Премьер-министр также напомнил, что «НАК «Нафтогаз» запустил тарифный план «Комфортный сезон». По этому плану кубометр газа будет стоить 7,96 грн с НДС независимо от того, какой будет рыночная цена на биржах. Тарифный план действует с 1 октября 2021 по 30 апреля 2022 года.
"Это действительно очень выгодное предложение, ведь мы видим, что цены на газ на европейских биржах почти достигли 20 гривен за кубический метр голубого топлива", - заявил премьер-министр Украины.