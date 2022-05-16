Кабинет Министров решил снизить тариф на электроэнергию для населения

17:24 11 августа Киев, Украина

С 1 октября украинские семьи, которые потребляют меньше 250 КВт, будут платить по тарифу 1,44 грн/КВт.





Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 11 августа.

Для домохозяйств с месячным уровнем потребления более 250 кВт тариф не изменится и составит 1,68 грн за кВт/ч.

Премьер-министр также напомнил, что «НАК «Нафтогаз» запустил тарифный план «Комфортный сезон». По этому плану кубометр газа будет стоить 7,96 грн с НДС независимо от того, какой будет рыночная цена на биржах. Тарифный план действует с 1 октября 2021 по 30 апреля 2022 года.