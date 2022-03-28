К пенсии обещают прибавить 11% - март 2021

Пенсионный фонд Украины обещает сделать перерасчет пенсионных выплат в марте 2021 года. Кого ждут повышения, а кто останется с прежним уровнем пенсий – разбирались наши журналисты.
Отмечается, что обещанная в марте 2021 года прибавка к пенсии составит около 11 процентов и коснется только около 10 млн человек. Таким образом, часть пенсионеров получит незначительное повышение, а часть останутся и вовсе без него.
Так, на прибавку могут не рассчитывать следующие категории граждан:
- те, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;
- украинцы, которые имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительного стажа);
- те, кто получил пенсию по специальному закону (например, силовики).
Подчеркивается, что пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножить на стаж в годах, умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты, а также умножить на 1%. Однако иногда размер пенсии по формуле может быть меньше минимальной. Исходя из закона все, кто вышел на заслуженный отдых, должны получать не меньше 1712 грн.
При этом те, у кого была маленькая или средняя зарплата и много стажа, уже сейчас за счет доплаты за стаж могут получать больше, чем после возможного осовременивания «голой» пенсии.
Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на то, что страховой стаж им засчитают в двойном размере, хотя для большинства работающих украинцев он считается в одинарном размере. Напомним, Минсоцполитики показало порядок представления и оформления документов, назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.
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