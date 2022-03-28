К пенсии обещают прибавить 11% - март 2021

12:00 03 ноября Киев, Украина

Пенсионный фонд Украины обещает сделать перерасчет пенсионных выплат в марте 2021 года. Кого ждут повышения, а кто останется с прежним уровнем пенсий – разбирались наши журналисты.

Отмечается, что обещанная в марте 2021 года прибавка к пенсии составит около 11 процентов и коснется только около 10 млн человек. Таким образом, часть пенсионеров получит незначительное повышение, а часть останутся и вовсе без него.

Фото: Государство обещает пересчитать и повысить пенсии в марте 2021

Так, на прибавку могут не рассчитывать следующие категории граждан:

  • те, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;
  • украинцы, которые имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительного стажа);
  • те, кто получил пенсию по специальному закону (например, силовики).

Подчеркивается, что пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножить на стаж в годах, умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты, а также умножить на 1%. Однако иногда размер пенсии по формуле может быть меньше минимальной. Исходя из закона все, кто вышел на заслуженный отдых, должны получать не меньше 1712 грн.

Фото: Государство обещает пересчитать и повысить пенсии в марте 2021

«Допустим, что пенсия по формуле составляет 1400 грн. Ее автоматически повышают до 1712 грн. Однако, если к 1400 грн добавить 11%, получится 1554 грн. Это все равно меньше минималки. Поэтому такие пенсионеры будут получать после осовременивания столько, сколько и до него», – говорится в сообщении.

При этом те, у кого была маленькая или средняя зарплата и много стажа, уже сейчас за счет доплаты за стаж могут получать больше, чем после возможного осовременивания «голой» пенсии.

Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на то, что страховой стаж им засчитают в двойном размере, хотя для большинства работающих украинцев он считается в одинарном размере. Напомним, Минсоцполитики показало порядок представления и оформления документов, назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.