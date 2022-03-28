К пенсии обещают прибавить 11% - март 2021

Пенсионный фонд Украины обещает сделать перерасчет пенсионных выплат в марте 2021 года. Кого ждут повышения, а кто останется с прежним уровнем пенсий – разбирались наши журналисты.

Отмечается, что обещанная в марте 2021 года прибавка к пенсии составит около 11 процентов и коснется только около 10 млн человек. Таким образом, часть пенсионеров получит незначительное повышение, а часть останутся и вовсе без него.

Так, на прибавку могут не рассчитывать следующие категории граждан:

те, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;

украинцы, которые имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительного стажа);

те, кто получил пенсию по специальному закону (например, силовики).

Подчеркивается, что пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножить на стаж в годах, умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты, а также умножить на 1%. Однако иногда размер пенсии по формуле может быть меньше минимальной. Исходя из закона все, кто вышел на заслуженный отдых, должны получать не меньше 1712 грн.

«Допустим, что пенсия по формуле составляет 1400 грн. Ее автоматически повышают до 1712 грн. Однако, если к 1400 грн добавить 11%, получится 1554 грн. Это все равно меньше минималки. Поэтому такие пенсионеры будут получать после осовременивания столько, сколько и до него», – говорится в сообщении.

При этом те, у кого была маленькая или средняя зарплата и много стажа, уже сейчас за счет доплаты за стаж могут получать больше, чем после возможного осовременивания «голой» пенсии.

Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на то, что страховой стаж им засчитают в двойном размере, хотя для большинства работающих украинцев он считается в одинарном размере. Напомним, Минсоцполитики показало порядок представления и оформления документов, назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.