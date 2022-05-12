К модернизации железной дороги могут привлечь украинские заводы

Реформа «Укрзализныци», которая началась с приходом Владимира Жмака, включает в себя одним из пунктов модернизацию подвижного состава – ремонт имеющихся и приобретение новых вагонов (грузовых и пассажирских), локомотивов, а также реконструкцию и строительство железнодорожных путей. На это в 2021 году будет потрачено минимум 26 миллиардов гривен.

Поставку комплектующих и техники для модернизации вагонов и путей уже готовы предложить несколько европейских и китайских производителей. Однако в «Укрзализныце» уверены, что развитие железной дороги можно совместить с развитием экономики Украины, отдав приоритет украинским производителям комплектующих.

В Украине имеются все необходимые мощности для производства грузовых и пассажирских вагонов, имеется опыт производства локомотивов. Поэтому будет логичным обеспечить заказами украинские заводы, а не покупать китайские литые колеса и другие запчасти, которые не всегда отличаются хорошим качеством.

«УЗ и частные компании-операторы развивают свои парки, это проекты на сотни миллионов долларов, и в рамках здорового протекционизма логично было бы, чтобы эти деньги работали в Украине, а не в Китае, и стимулировали внутреннее производство. Нужно защищать свои экономические интересы, как это делают все страны», - считает руководитель Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Эксперты предлагают сделать модернизацию «Укрзализныци» национальным проектом и ежегодно приобретать около 5 тысяч новых вагонов украинского производства. Это существенно поможет экономике Украины, ведь заводы будут обеспечены заказами, люди - работой, а бюджет - поступлением денежных средств.