К концу года золотовалютные резервы Украины увеличатся

В условиях пандемии и всемирного коронакризиса, Украина в первом полугодии смогла удержать финансовую сторону в стабильном состоянии, хотя влияние карантина и растущего экономического кризиса некоторым образом дают о себе знать.

Удерживать контроль над финансовой сферой помогают стабильные золотовалютные резервы, которые удалось сохранить, не смотря на экономический спад во II квартале этого года.

Сейчас доминируют факторы, способствующие дальнейшему укреплению валютных резервов. В июне Украина дополнительно получила суммарно $ 3 млрд финансовой помощи от международных партнеров. Среди прочего, $ 2,1 млрд она уже получила в качестве первого транша МВФ, 500 млн евро - в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Несмотря на значительные платежи по внешнему государственному долгу, на конец года Украина не только удержит международные резервы на текущем уровне, но и увеличит их. На конец года, в случае отсутствия серьезных экономических потрясений, золотовалютные резервы достигнут $ 27-28 млрд.

При этом до конца года НБУ будет очень пассивным на внутреннем валютном рынке, пытаясь искусственно создать дефицит иностранных валют.