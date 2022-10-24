К концу 2022 года безработица в Украине составит 30% – Минэкономики

15:09 24 октября Киев, Украина

Уровень безработицы в Украине на конец текущего года составит 30%.



Об этом первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сказала во время V украинско-немецкого экономического форума.



"До конца года мы ожидаем достаточно высокий уровень безработицы – до 30%", – признала Свириденко.



По ее словам, сейчас одним из вызовов для правительства является решение проблем с безработицей, а именно - трудоустройство людей и возвращение их из-за границы.



Она добавила, что правительство направляет все свои усилия на поддержку малого бизнеса.



"Вопрос трудоустройства должен быть покрыт опекой государства", - сказала Свириденко.



Министр подчеркнула, что одним из вызовов, стоящих перед Украиной, является стабилизация макроэкономической ситуации. Да, сейчас инфляция в Украине достигает 24,6%, но до конца года ожидается на уровне 30%, а падение экономики прогнозируется на уровне 30%.



"Для нас сохранение нормального функционирования экономики - это задача не менее важная, чем одержание победы", - резюмировала министр.