К 2023 году Польша полностью откажется от российского газа

После завершения действующего контракта о закупке газа по Ямальскому газопроводу в декабре Польша перестанет покупать газ у России.
Об этом заявил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире RMF FM.
По его словам, российский газ занимает большую часть в импорте Польши, но государственная компания PGNiG может его заменить. У нее есть портфель контрактов, заменяющих российские поставки, пояснил он.
Как напомнил уполномоченный, "в октябре мы вводим в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe, у нас уже есть расширенный LNG-терминал", будет готова и другая инфраструктура, например газовое сообщение с Литвой и Словакией.
По его оценке, нынешние очень высокие европейские цены стабилизируются, поскольку все покупатели в Европе пытаются перейти на другие российские закупки.
Наимский также подчеркнул, что польское правительство выступает за немедленное эмбарго на поставки нефти из России.
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