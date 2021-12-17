Из-за жаркого лета в Крыму острая нехватка воды

Жаркое и засушливое лето еще больше усугубило существовавшую ранее проблему водоснабжения в аннексированном Крыму. Вслед за Тайганским и Белогорским сильно обмелело Чернореченское водохранилище. По сообщению издания Крым Реалии, именно это водохранилище является основным источником воды для Севастополя. Журналисты издания показали на фото нынешнее состояние обмелевшего водохранилища.

"В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров", - говорится в сообщении.

Жители села Павловка рассказали, что за последние несколько десятилетий так сильно водохранилище никогда не мелело, а также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.

"Накануне российские власти Севастополя сообщили, что департамент городского хозяйства организует подземный источник воды, чтобы обеспечить население питьевой водой", - сообщили местные журналисты.

Отметим, что Чернореченское водохранилище является самым крупным водохранилищем в Крыму (объем 64,2 млн куб. м), которое

В июле в Крыму значительно ухудшилось состояние Белогорского водохранилища. После высыхания верховий водоема в мае, полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть рядом с плотиной. Также активисты говорят о критической ситуации на Тайганском водохранилище.

Президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возобновления водоснабжения с материковой Украины в оккупированный Россией Крым. Об этом, в понедельник, 20 июля, сообщил народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко на своей странице в Facebook.

По его словам, президент ответил "лаконично", что против.