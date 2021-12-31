Из-за засухи в Украине снизится урожай зерновых

По прогнозу Минэкономики в этом году вместо запланированных 70 млн тонн зерновых прогнозируется бор 68 млн тонн. Анализ проводился на основе полученного урожая кукурузы. Информацию предоставил замминистра экономики Украины Тарас Высоцкий.

"Провел еженедельный звонок с представителями профильных ассоциаций с участием Укргидрометеоцентра. В Украине продолжаются аномально высокие температуры и засуха. В результате существенно снижается урожайность кукурузы. На данный момент, ожидаем валовой сбор кукурузы 33 млн т и 68 млн т зерновых в целом. Подсолнечника ожидаем 14 млн т", - сообщил Высоцкий.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уменьшило прогноз урожая зерновых культур в 2020 году с 72,1 млн до 70 млн тонн.