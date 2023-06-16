Из-за простоя кораблей с зерном Украина понесла убытки более чем на $1 млрд

13:44 25 мая Киев, Украина

Из-за простоя кораблей в очередях "зернового коридора" Украина понесла убытки более чем на миллиард долларов США, сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА), ссылаясь на интервью президента УЗА Николая Горбачева телеканалу Freedom.

"Это те деньги, которые не получили украинские сельхозпроизводители. Это деньги, которые трейдеры заплатили владельцам судов за то, что корабли стояли очень долго в очереди", - сказал президент УЗА Николай Горбачев.

Он отметил, что рф не принимает планов и условий Украины по формированию очередности проверок стоящих в очереди судов, а это не позволяет портовым терминалам работать ритмично.



Горбачев добавил, что Украина поставляет половину экспорта агропродукции через морские порты, работающие в рамках "зерновой инициативы". По его словам, остановка работы порта "Южный" и исключение его из соглашения стали "очередной победой рф в торгах", происходивших во время переговоров в Стамбуле и выразил надежду, что выход из ситуации будет найден.

"россия манипулирует любыми данными. Она пытается внести любую турбулентность в переговоры, чтобы все было непрогнозируемо. Порт "Южный" – один из самых эффективных по отгрузке зерна. Соответственно, он больше всего был загружен", – пояснил президент УЗА и добавил, что в настоящее время вопрос с экспортом украинской сельхозпродукции из порта не решен.

Также Горбачев сообщил, что все факты кражи украинского зерна документирует МИД Украины, и заявил, что знает фамилии всех командиров судов, его перевозящих.

"Я уверен, что Украина получит компенсацию за все украденное зерно", – сказал он.

По оценкам УЗА, у Украины с начала полномасштабного вторжения уже украдено около 4 млн. тонн зерна. Его покупателями стали подсанкционные страны.

"За краденым зерном корабли ночью заходят как преступники: отключают GPS-трекеры, проходят как невидимки, грузятся, а затем идут в неизвестном направлении. Однако программа marine traffic позволяет отследить, куда эти корабли следуют, сколько и что перевозят. Все факты Украина фиксирует ", - подчеркнул Николай Горбачев.

При этом рф ворует не только украинское зерно, но и покупателей, говорит президент УЗА.

"Во время войны рф использует механизм блокирования Украины как крупного экспортера, чтобы самой работать в странах нашего традиционного сбыта. Если Украина платит миллиарды за простой, то у рф простоев нет. Их предложение для клиента может казаться лучше", - сказал Горбачев.

Он подчеркнул, что рф именно таким способом укрепила свои позиции на рынке крупнейшего импортера пшеницы Египта, куда нарастила поставки.