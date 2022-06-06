Из-за нефтяного эмбарго россия потеряет каждый десятый доллар доходов

Согласно оценке крупнейшей частной кредитной организации рф - Альфа банка, нефтяное эмбарго, включенное в шестой пакет санкций, сулит россии потерей 50 млрд. долларов.
В прошлом году, по оценке банка, на экспорте нефти в ЕС россия заработала $50 млрд. Это 45% от всех нефтяных доходов, составивших $110 млрд, и около 10% совокупной экспортной выручки, по данным ЦБ рф.
Еще $30 млрд принесла в страну продажа европейским клиентам нефтепродуктов, которые также попали под эмбарго.
Запрет на импорт российской нефти по трубопроводам будет введен уже до конца этого года (в течение 6 месяцев), тогда как запрет на импорт нефтепродуктов — в начале 2023 года (в течение 8 месяце).
Пока определенные успехи в этом направлении есть: следуя рецептам Ирана и Венесуэлы за счет «серого» вывоза в танкерах, скрывающих пункт назначения.
Впрочем, как долго российские баррели удастся скрывать и продавать в обход санкций, остается неясным.
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