17:15 06 июня Киев, Украина

Согласно оценке крупнейшей частной кредитной организации рф - Альфа банка, нефтяное эмбарго, включенное в шестой пакет санкций, сулит россии потерей 50 млрд. долларов.



В прошлом году, по оценке банка, на экспорте нефти в ЕС россия заработала $50 млрд. Это 45% от всех нефтяных доходов, составивших $110 млрд, и около 10% совокупной экспортной выручки, по данным ЦБ рф.



Еще $30 млрд принесла в страну продажа европейским клиентам нефтепродуктов, которые также попали под эмбарго.



Запрет на импорт российской нефти по трубопроводам будет введен уже до конца этого года (в течение 6 месяцев), тогда как запрет на импорт нефтепродуктов — в начале 2023 года (в течение 8 месяце).

«Эмбарго вызовет снижение экспортных доходов на $50 млрд», — предупреждает Альфа-банк, добавляя, что итоговые потери будут зависеть от того, смогут ли нефтяники найти клиентов на альтернативных рынках.

Пока определенные успехи в этом направлении есть: следуя рецептам Ирана и Венесуэлы за счет «серого» вывоза в танкерах, скрывающих пункт назначения.

Впрочем, как долго российские баррели удастся скрывать и продавать в обход санкций, остается неясным.