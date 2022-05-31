Из-за нефтяного эмбарго рф будет терять около $22 млрд в год

Из-за согласованного Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов в год, подсчитал Bloomberg.
По подсчетам Bloomberg, исходя из объемов поставок в 2021 году и средней цены на нефть марки Urals в 2022-м (а это примерно $85 за баррель), только прямые потери в результате прекращения поставок по северной ветке нефтепровода “Дружба” в Польшу и Германию сократят доходы российской стороны на $12 млрд.
При этом россия продолжит зарабатывать около $6 млрд на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки “Дружбы”.
По подсчетам Bloomberg, исходя из объемов поставок в 2021 году и средней цены на нефть марки Urals в 2022-м (а это примерно $85 за баррель), только прямые потери в результате прекращения поставок по северной ветке нефтепровода “Дружба” в Польшу и Германию сократят доходы российской стороны на $12 млрд.
При этом россия продолжит зарабатывать около $6 млрд на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки “Дружбы”.
Кроме того, россия может столкнуться с дополнительными убытками в размере еще около $10 млрд из-за разницы в цене продажи нефти, поскольку будет вынуждена вместо рынка ЕС продавать ее со значительной скидкой в Азию.
Напомним, что члены Евросоюза все же приняли шестой пакет санкций против рф, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для россии, а также отключение "Сбербанк" от системы Swift.
Напомним, что члены Евросоюза все же приняли шестой пакет санкций против рф, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для россии, а также отключение "Сбербанк" от системы Swift.
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