Из-за цен на энергоносители взлетит розничная цена на продукты - мнение

16:19 10 Январь Киев, Украина





Об этом сообщила вице-президент НААН, академик НААН, д.э.н., профессор Ануш Балян.



По ее словам, поскольку большинство компаний покупают газ по цене 50-52 тысяч гривен за тысячу кубометров - они работают в ноль, а вскоре нечем будет выплачивать зарплаты. И даже социальный хлеб может выйти на стоимость 40-50 гривен за буханку. Ценовой кризис на энергоносители , несмотря на то, что государство будет регулировать стоимость газа для производителей социально значимых товаров, может привести к повышению цен на продукты Об этом сообщила вице-президент НААН, академик НААН, д.э.н., профессор Ануш Балян.По ее словам, поскольку большинство компаний покупают газ по цене 50-52 тысяч гривен за тысячу кубометров - они работают в ноль, а вскоре нечем будет выплачивать зарплаты. И даже социальный хлеб может выйти на стоимость 40-50 гривен за буханку.

«Уже сейчас цены на продукты в Украине выше, чем в Европе, при значительно больших зарплатах там. Те же поляки тратят на продукты 12% семейного бюджета, мы – до 50%. Это притом что НДС на продукты там не превышает 5% против наших 20%. В ЕС вообще со второго полугодия, на фоне удорожания энергоносителей и пандемии, собираются отменить НДС на продовольствие, – отметила Ануш Балян.

Не забываем, что сельское хозяйство ЕС еще дотируется государством на 60%, а наши сельхозпроизводители никаких дотаций не получают».



По ее мнению, в случае реализации самого негативного сценария производителям придется существенно поднять отпускные цены, из-за чего автоматически на 50-80% вырастет стоимость продуктов в рознице.