Из-за цен на энергоносители взлетит розничная цена на продукты - мнение

Ценовой кризис на энергоносители, несмотря на то, что государство будет регулировать стоимость газа для производителей социально значимых товаров, может привести к повышению цен на продукты.
Об этом сообщила вице-президент НААН, академик НААН, д.э.н., профессор Ануш Балян.
По ее словам, поскольку большинство компаний покупают газ по цене 50-52 тысяч гривен за тысячу кубометров - они работают в ноль, а вскоре нечем будет выплачивать зарплаты. И даже социальный хлеб может выйти на стоимость 40-50 гривен за буханку.
Об этом сообщила вице-президент НААН, академик НААН, д.э.н., профессор Ануш Балян.
По ее словам, поскольку большинство компаний покупают газ по цене 50-52 тысяч гривен за тысячу кубометров - они работают в ноль, а вскоре нечем будет выплачивать зарплаты. И даже социальный хлеб может выйти на стоимость 40-50 гривен за буханку.
Не забываем, что сельское хозяйство ЕС еще дотируется государством на 60%, а наши сельхозпроизводители никаких дотаций не получают».
По ее мнению, в случае реализации самого негативного сценария производителям придется существенно поднять отпускные цены, из-за чего автоматически на 50-80% вырастет стоимость продуктов в рознице.
По ее мнению, в случае реализации самого негативного сценария производителям придется существенно поднять отпускные цены, из-за чего автоматически на 50-80% вырастет стоимость продуктов в рознице.
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